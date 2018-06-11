«Докатилось»: Тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах

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Голливудская «эпидемия» начинает активное распространение во всех сферах бизнеса, политики, корпоративных отношений. Спорт не стал исключением, о чем свидетельствуют «сенсационные» сообщения таблоидов.

Тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвинили в сексуальных домогательствах к женщине, которая готовила команде еду на всех выездных матчах. Конечно, желание мужчины соблазнить понравившуюся женщину является чудовищным извращением, однако сама «жертва» домогательств ничего не говорила о примененных к ней актов насилия.

Эксперты напрямую увязывают возникший скандал с «подковерной борьбой» внутри Федерации футбола Аргентины. Кроме того, позиция самого Сампаоли к проведению Чемпионата мира именно в России показалась многим слишком либеральной. Наставник сборной уже осведомлен, что покинет свой пост после ЧМ-2018, поэтому это станет «позитивным фактором» для победы аргентинцев на мундиале.