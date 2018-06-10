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Врач сборной России: Все футболисты здоровы и готовы к чемпионату

Сегодня, 22:59

Накануне команда собралась в полном составе и прошла очередная тренировка спортсменов, по итогам которой медицинский штаб во главе с Эдуардом Безугловым сообщил о результатах проверки.

Врач сборной России отметил, что все футболисты абсолютно здоровы и полностью готовы к чемпионату, ведь не испытывают никаких проблем. Также, по заключению медика, спортсмены начали чувствовать легкость в ногах благодаря регулярным тренировкам, а в штабе ожидают, что такая благоприятная атмосфера сохранится на протяжении всего чемпионата.

Безуглов также отметил, что все футболисты сборной в данный момент находятся в общей группе, такие же результаты ожидаются и к началу встреч. Первая игра пройдет между российской национальной сборной и игроками Саудовской Аравии уже 14 июня на «Лужниках» в Москве.

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