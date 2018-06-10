Совет ФИФА сообщает о месте проведения ЧМ 2026 года

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ФИФА сообщают, что всего подали заявки несколько стран: США, Канада, Мексика, Марокко, которые планируют, чтобы ЧМ 2026 проводился у них.

13 июня состоится конференция, на которой ФИФА в Москве определит место проведения игры по футболу в 2026 году. Подчеркивается, что 2026 год станет первым, когда в соревнованиях примут участие сразу 48 команд, которые федерация футбола разделит на 16 групп, и только три команды сразятся в плей-офф за победный кубок.

Пока что Международная федерация футбольных ассоциаций одобрила все заявки, остается только сделать выбор путем голосования.