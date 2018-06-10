Пеле не приедет в МГУ накануне ЧМ-2018 из-за проблем со здоровьем

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Легендарный футболист накануне поездки в Россию почувствовал себя плохо.

В МГУ не приедет, как было запланировано ранее, легенда мирового футбола Пеле. Накануне ЧМ-2018 в России он хотел выступить перед студентами вуза, однако не смог посетить университет. Как сообщил пресс-атташе бывшего футболиста Жозе Форнос Родригес, непосредственно перед поездкой в Москву Пеле почувствовал себя плохо. Он уточнил, что речь идёт о проблеме с бедром. В 2015 году он перенёс операцию на тазобедренном суставе. С тех пор его мучают боли. Представитель Пеле отметил, что легендарный футболист может приехать на открытие мундиаля. Вопрос относительно его участия в церемонии открытия решится до вторника, 12 июня.

Ранее мы писали, что ректор МГУ Виктор Садовничий попросил МВД простить студента за порчу стенда. Молодой человек обвиняется в вандализме. С помощью краски на указателе к ЧМ-2018 он выразил свой протест против строительства фан-зоны возле университета.