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В России появится круглосуточный телеканал о ЧМ-2108

Сегодня, 10:12

Гендиректор телевизионной компании Дмитрий Чернышенко заявил, что ни один канал не может предоставит такие комфортные условия для болельщиков.

Специальный круглосуточный канал «Матч! Ультра» появится в России в период проведения ЧМ-2018. В программу вещания будут включены тематические передачи, а также прямые трансляции с полей мундиаля. Продюсеры уже анонсировали выход на канале программ «Портреты игроков чемпионата мира» и «Дорога в Россию». Известно, что «Матч! Ультра» стал совместным детищем компаний «Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком». Ключевой особенностью канала станет то, что на нём совершенно не будет рекламы, что позволит болельщикам полностью погрузиться в атмосферу мирового первенства. По словам генерального директора компании Дмитрия Чернышенко, этим не сможет похвастать ни один канал. Трансляция будет вестись в формате HD+, что позволит рассмотреть мельчайшие подробности игры.

Ранее мы писали, что BBC запустит трансляцию ЧМ-2018 в Ultra HD и VR. Представители канала пояснили, что зрительская аудитория будет ограничена, а потому насладиться технологиями смогут не все.

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