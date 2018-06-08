США призывают награждать победителей ЧМ-2018 за пределами России

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Истерики вокруг предстоящего в России Мундиаля продолжаются. Сначала его попытались запретить, не выгорело. Но российские «партнёры» на этом не остановились.

Видимо, как говорят спортивные обозреватели, им опять «скучно». Не нагадить соседу – зря прожитый день. США призывают, раз уж ЧМ-2018 сорвать в РФ не удалось, награждать победителей нужно за пределами страны.

США стали выступать с поучениями к руководящим органам ФИФА. Те, по их мнению, должны вручать награды для победителей ЧМ-2018 не за местом проведения турнира, а на территории, которую они определили, как «нейтральная».

Также чиновники США проинформировали о своём огорчении тем, что их чиновники «слишком поздно вступили в кампанию, чтобы ЧМ-2018 прошёл в другой стране.

США призывает своих болельщиков «подумать дважды» перед тем, как решиться на посещение ЧМ-2018 в РФ. Основной угрозой для этого они объявляют, отнюдь, не возможности терроризма.

Этой угрозой, по мнению дипломатов США, является наличие дипломатического кризиса между консульскими службами.

Чем это может реально помешать американцу, желающему посмотреть Мундиаль, плюнув на всех политиков, и за собственные деньги, не сообщается.

Они, конечно, ребята азартные. Но россияне не менее «крутые». Ресторатор, работающий на Урале, пообещал отдать весь свой бизнес Черчесову, если сборная РФ выйдет в финал. Вот уж действительно, слабо американцам.