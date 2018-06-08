Могила российскому футболу установлена в самом центре Воронежа

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Своеобразный тематический памятник появился на улице Комиссаржевской около кафе «Дворики».

У заведения общепита на улице Комиссаржевской в самом центре Воронежа накануне Чемпионата мира по футболу появился необычайный тематический объект. Создатели преобразовали телефонную будку - теперь она является памятником российской сборной на предстоящем мировом первенстве FIFA. Горожане с иронией отнеслись к необычному объекту неизвестных авторов, и в шутку называют его «могила российскому футболу».

С 14 июня по 15 июля 2018 года Воронеж примет у себя сборную Марокко, которые будут готовиться к матчам на стадионе «Чайка».