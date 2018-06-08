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Последние 100 тыс. билетов на ЧМ-2018 поступили в продажу

Сегодня, 13:43

До старта Чемпионата мира по футболу в России осталось 6 дней. На сайте FIFA появилась заключительная крупная партия билетов на матчи мундиаля.

По состоянию на утро 8 июня Международная федерация футбола продала 2,4 млн билетов на ЧМ-2018, 800 тыс. из которых приобрели российские болельщики. Последние 100 тыс. пропусков на игры футбольного мундиаля в России поступили в продажу на сайте FIFA. К слову, из иностранных болельщиков активнее остальных скупают билеты на ЧМ-2018 американцы.

Первые участники мирового первенства уже начали прилетать в Россию. В частности, триумфаторы мундиаля 2010 года в ЮАР и одни из главных претендентов на победу чемпионата в РФ испанцы уже расположились в Краснодаре, а явные аутсайдеры панамцы прибыли в Саранск.

Ранее Лондон вновь перевел праздник футбола в политику, выразив обеспокоенность за геев-британцев на территории не толерантной к ЛГБТ-сообществу России.

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