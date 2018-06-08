Найдены новые причины гибели Давиде Астори

Сегодня, 13:18

Corriere della Sera сообщили, что трагически скончавшийся во сне итальянский футболист мог погибнуть от ускорившегося до опасных пределов сердцебиения.

Ранее считалось, что 31-летний Давиде Астори скончался от брадикардии - снижение частоты сердечных сокращений вплоть до полной остановки сердца. Теперь же найдены новые причины гибели спортсмена.

Издание Corriere della Sera сообщило, что новые результаты аутопсии показали: на момент гибели спортсмена сердце защитника "Фиорентины" наоборот ускорилось до смертельного значения. Если бы футболист проснулся и позвал на помощь, то устранив причины столько опасного состояния Астори удалось бы спасти.

Прокурор Антонио де Николо сообщил, что на данный момент изучение результатов вскрытия еще не завершено. После окончания оформления всех документов будет принято процессуальное решение.

Итальянский футболист, центральный защитник ФК «Фиорентина», игрок национальной сборной Италии, в составе которой стал бронзовым призёром Кубка Конфедераций 2013 Давиде Астори погиб в ночь на 4 марта в гостиничном номере итальянского города Удине, где на следующий день должен был состояться матч с «Удинезе». У него осталась жена и маленькая дочка. В память об Астори администрация клуба заявила об исключении из обращения "Фиорентины" номера 13, под которым играл защитник.