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Страсти перед ЧМ-2018 продолжают накаляться. В них активно участвуют и российские болельщики, не удовлетворённые результатами последних матчей сборной и желающие её простимулировать.

На Урале ресторатор пообещал переписать на Станислава Черчесова весь свой бизнес. Но не за красивые глаза, а лишь в случае, если сборная РФ выйдет в финал турнира.

Евгений Кексин обладает в Екатеринбурге тремя известными ресторанами. Он пообещал, что перепишет на тренера все свои доли в этих заведениях, если россияне дойдут до финала ЧМ-2018.

Кексин сказал, что болельщики РФ получили обещание о достойном выступлении их сборной на Мундиале. Однако, последние 7 матчей, в которых не была одержана ни одна победа, это не подтверждает.

Ресторатор, работающий на Урале, осознаёт, шансов на победу, практически, никаких. Однако, болельщик всегда живёт надеждой. Тем более, когда может простимулировать предстоящее выступление команды.

Одновременно, как проинформировал владелец ресторанов на Урале, подобным обещанием он подстёгивает свой азарт при просмотре матчей команды.

Впрочем, шансы на то, что ресторатор расстанется на Урале со своим бизнесом, очень невелики. Выход из группы, возможно, да. На победу – лишь 2,6%. К таким выводам пришли немецкие банкиры и нейросеть в Перми. Так что капитал Черчесова вряд ли увеличится. Однако, даже самый малый процент – это всё равно шанс.