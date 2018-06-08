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Девушка всячески поддерживает мужа Юрия Жиркова, который пошел в состав сборной России и примет участие на ЧМ-2018. Фанаты футболиста считают, что такая красивая жена может приносить только удачу.

Инна Жиркова не только супруга известного спортсмена, она также успешная модель и владелица собственного бизнеса - ателье. Девушка неоднократно говорила, что именно от женщины в семье зависит успех мужа, поэтому она нацелена максимально поддерживать Юрия Жиркова на предстоящем ЧМ-2018. Супруга искренне верит в победу российской команды.

Инна Жиркова в очередной раз напомнила о себе на своей странице в Instagram новым эротическим фото. На снимке жена футболиста сборной РФ позирует в сексуальном пеньюаре, который выгодно подчеркивает фигуру. Жена полузащитника "Зенита" похвасталась стройными ножками и красивой грудью на черно-белом фото.