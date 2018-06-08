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В университете Перми нейросеть предсказала победителя ЧМ-2018

Сегодня, 11:42

Чем ближе становится начало Мундиаля в РФ, тем большим становится количество самых разнообразных прогнозов. Букмекеры также не дремлют и уже делают свои ставки.

 В университете Перми на физфаке также озаботились этой проблемой и подключили для этого нейросеть. Та с точностью до 80% предсказала победителя предстоящего ЧМ-2018.

Программа опиралась на заложенные в неё сведения о результатах по выступлениям сборных, стоимости входящих в них игроков, возрасте тренеров и количестве футболистов, которые в данный момент травмированы.

Также нейросеть в университете Перми учла и те места, которые команды заняли в своих отборочных группах, и итоги их встреч с конкурентами.

В итоге, предсказание таково: первой станет Германия, затем – Бразилия и Аргентина.

Нейросеть, к огорчению российских болельщиков Перми, предсказала, что сборная РФ на ЧМ-2018 не сможет даже выйти из группы. Ей искусственный интеллект отдал лишь 27 место из 32 команд, участвующих в турнире.

Впрочем, машина не может учесть ни погодные факторы, ни судейство, ни настрой игроков, ни то, в каком состоянии находится газон, ни множество других вещей.

Немного оптимизма болельщикам РФ добавил прогноз, сделанный немецкими банкирами. Согласно нему, футболисты России выйдут из группы с вероятностью в 71%. Это даже выше, чем у их главного конкурента Уругвая.

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