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Лена Миро жестоко высмеяла российских футболистов-лузеров

Сегодня, 11:29

В соцсетях считают, что сборная РФ не достойна зарплаты, которую им обещают. Речь идет о суммах: 7500 евро каждому футболисту в случае ничьей, и 15000 евро в случае победы.

Лена Миро жестоко высмеяла российских футболистов-лузеров, которые примут участие в Чемпионате мира - 2018. Блогер считает спортсменов неудачниками, которые не смогут завоевать победу ни в одном состязании. Миро считает, что футболистам-неудачникам могут обещать заплатить хоть миллионы, однако это все равно не повлияет ни на какой результат.

Пользователи соцсетей, обсуждающие предстоящий ЧМ-2018, возмущены, что футболистам пообещали такие деньги. Миро отметила на подобные высказывания, заявив, что сборная России по футболу останется ни с чем по результатам соревнований.

Кроме того, блогер назвала людей, которые верят, что Россия доберется до финала ЧМ-2018, "дебилами". Таких граждан около 17%.

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