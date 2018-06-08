Фёдор Смолов стал героем ролика, который Гай Ричи снял к ЧМ-2018

Сегодня, 10:07

Мундиаль становится всё ближе, ажиотаж вокруг него – всё больше. Предстоящему турниру посвящаются не только всевозможные прогнозы, но и клипы.

Британский режиссёр Гай Ричи снял к ЧМ-2018 специальное видео. Фёдор Смолов, выступающий за сборную РФ, стал одним из героев ролика.

Он посвящён предстоящему ЧМ-2018. Роль главного героя ролика – у мальчика Андрея. Он должен символизировать будущее футбола России.

Одновременно с сюжетом об его истории показывается, как удалось добиться успеха очень известным футболистам. Там есть кадры с Неймаром, Месут Озилом, Гарри Кейном и Бенджаменом Менди. Не забыт и Фёдор Смолов, который сейчас играет в «Краснодаре» на позиции нападающего.

Видео уже доступно в сети.