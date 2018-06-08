Немецкий банк занизил шансы сборной России на победу в ЧМ-2018 до 2,6%

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Футбол – игра миллионов, а Мундиаль является настоящим праздником для любителей этого вида спорта. Перед каждым из них делается самое множество прогнозов на предстоящий турнир.

Не стали исключением и экономисты, работающие в немецком банке Commerzbank. Теперь, с их слов, им стали известны шансы сборной РФ при выступлении на ЧМ-2018.

В расчётах они применяли специальные математические модели. С одной стороны, футболистам РФ ни на одном из Мундиалей не удавался выход из группы. Также в ходе семи последних матчей сборная, руководимая Черчесовым, не одержала ни одной победы.

Однако, шансы прервать эту неприятную тенденцию у сборной РФ достаточно велики. В первую очередь, благодаря тому, что в группе, откровенно, не самые сильные противники. Это Уругвай, Египет и Саудовская Аравия. То, что Россия сможет пробиться в 1/8 финала, оценивают в целых 71%. Даже для Уругвая этот показатель лишь 66%.

Дальше, согласно расчётам, для сборной РФ всё пойдёт хуже. На то, что она победит, дают лишь 2,6%. Фаворитом однозначно считают Германию. Неплохие шансы также имеют Бразилия, Аргентина и Испания.

Хотя, как говорят опытные футболисты, поле ровное, а мячик – круглый. Покатаем, а там, как пойдёт.