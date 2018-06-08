Лондон переживает за безопасность британцев-гомосексуалистов на ЧМ-2018

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Международный комитет палаты общин Великобритании озабочен судьбой 10 тыс. соотечественников, планирующих отправиться в Россию на футбольный мундиаль. Больше всего Королевство обеспокоено за представителей сексуальных меньшинств.

Поддержать сборную Англии на ЧМ-2018 в РФ направятся около 10 тыс. фанатов, среди которых немало британцев-гомосексуалистов. Лондон переживает за безопасность геев, ведь россияне славятся нетолерантностью в общении с ЛГБТ-сообществом, подчеркнул Международный комитет палаты общин Великобритании. Отоваривать соотечественников от поездки в Россию Королевство больше не пытается, ведь антиреклама страны-хозяйки футбольного мундиаля уже сделала свое дело. 10 тыс. британских фанатов – это не то количество туристов, на которое изначально рассчитывали в РФ.

14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на московских «Лужниках» стартует долгожданный ЧМ-2018. Сборная Англии попала с Бельгией, Панамой и Тунисом в группу G, готовясь сыграть свои матчи в Калининграде, Волгограде и Нижнем Новгороде.