К ЧМ-2018 общежитие ВолГУ примет 300 волонтеров со всего мира

Сегодня, 13:46

Волгоградский госуниверситет посетил у себя 230 иногородних и 70 иностранных добровольцев, вызвавшихся помочь с проживанием в России гостям футбольного мундиаля.

Спортивные залы, уютные комнаты, спортплощадка и стадион – всем этим 300 волонтеров со всего мира смогут воспользоваться в Волгограде. К ЧМ-2018 общежитие ВолГУ примет как иногородних, так и иностранных добровольцев.

Во время работы волонтеры обеспечат максимально комфортное проживание в России гостям футбольного мундиаля, а тесная компания коллег и особенности социальной адаптации не позволят добровольцам скучать вне смены.

ЧМ-2018 в РФ стартует уже на следующей неделе (14 июня). Волгоград оказался в числе «хозяев» мундиаля. В частности, свои матчи в городе-герое сыграют звездные англичане и поляки.