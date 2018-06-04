«Это Россия!» Жозе Моуринью перед ЧМ-2018 заговорил по-русски

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Чем меньше времени остается до стартового свистка Чемпионата мира по футболу, тем больше проявляются симпатии или антипатии к России мировых футбольных знаменитостей. Мнения разделились, однако, учитывая значимость спортивного мероприятия, есть повод для оптимизма.

Например, входящий в десятку величайших тренеров европейского футбола Жозе Моуринью перед ЧМ-2018 заговорил по-русски. «Это Россия!»,- сказал наставник «Манчестер Юнайтед» в рекламном ролике, подготовленном к Чемпионату. За 10 дней до начала мундиаля в течение минуты свои пожелания игрокам, болельщикам, тренерам обратились, хоккеисты, гимнасты, пловцы и даже космонавт и балетная труппа. Все они высказали то, чего ждут от Чемпионата мира. Моуринью попросил «играть с душой».

Наверное, легендарный тренер знает, о чем говорит. Все команды, которым посчастливилось играть под началом Моуринью знали, что наставник ждет от них не только правильного выполнения тактических установок и отличной физической формы. Португалец хотел, чтобы в команде была своя душа. Жозе Моуринью любим в России и наверняка будет великолепно встречен на Чемпионате мира.