Сегодня, 16:17

Пресс-служба ФК «Рубин» опубликовали окончательный список игроков команды на ЧМ-2018. В предыдущий список были добавлены два игрока.

Назван окончательный состав сборной России на ЧМ – 2018. В состав команды вошли 23 игрока. Защищать ворота будут Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов. Нападающими стали Алексей Миранчук, а также вчера были добавлены еще два игрока – нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолин и Артем Дзюба из петербургского «Зенита». На линию защиты встанут Илья Кутепов, Игорь Смольников, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Андрей Семенов. Антон Миранчук, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Денис Черышев, Александр Самедов, Роман Зобнин будут играть в полузащите.

Являясь хозяевами первенства российские игроки сыграют в группе «А» против команд Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Напомним, что тренером команды, после провальной работы Фабио Капелло и Дика Адвоката, стал Станислав Черчесов. Его кандидатура была единственной возможной, так как иностранных тренеров после неудачного опыта руководство Русского футбольного союза решило не нанимать, а Леонид Слуцкий отказался продолжать тренировать сборную.

Отметим, для российской сборной ЧМ – 2018 станет 4-м. Ранее он проводился в 1994-м, 2002-м и 2014-м гг. Однако ни один из перечисленных матчей не увенчался выходом в плей-офф. НА данный момент специалистами активно прогнозируются шансы команды в текущем году.