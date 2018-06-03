Сексуальная девушка Роналду выложила видео в купальнике

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Пока девушка известного футболиста развлекается на море, Роналду думает об уходе из «Реала».

Сексуальная Джорджина Родригес выложила в Instagram видео, на котором она прыгает в воду с лодки в одном купальнике. Девушка написала, что это было ее первое купание в этом году. Несмотря на то, что у Криштиану Роналду явно есть проблемы в спортивном клубе, девушка все равно развлекается. Перед финалом Лиги Чемпионов спортсмен заявил о своем намерении покинуть спортивный клуб. Ранее из «Реала» ушел главные тренер сборной Зинедин Зидан.

Футболист недоволен руководством, так как администрация спортивного клуба не желает повышать Роналду зарплату. Однако его текущий контракт заключен до 2021 года, и при уходе спортсмену придется заплатить 1 миллиард евро. Но помочь Роналду может французский «Пари Сен-Жермен», который в последнее время «собирает» звездных футболистов. Парижане готовы предложить Роналду контракт с оплатой в 45 миллионов евро, а «Реалу» - 150 миллионов евро.