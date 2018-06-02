После роковых ошибок на ЛЧ голкипера «Ливерпуля» бросила девушка

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Модель Ианте Роуз отрицает связь между позором футболиста и расставанием. Сам Лорис Кариус шокирован происходящим и постоянно кается в Instagram.

Лориса Кариуса, голкипера «Ливерпуля», бросила девушка Ианте Роуз, а все произошло после его роковых ошибок на ЛЧ в игре с «Реалом». Модель, естественно, получила массу гневных комментарием от поклонников футболиста и посетовала на это в Instagram. Модель утверждает, что поражение возлюбленного и их разрыв не имеют ничего общего.

Сам Лорис Кариус заявляет, что до сих пор прокручивает моменты в матче с «Реалом» и понимает, что подвел всю команду «Ливерпуля», а это стоило им титула на мировой арене. Голкипер приносит извинения всем, кто на него рассчитывал, из-за мучений совести он до сих пор не может уснуть. Среди фанатов нашлись и те, кто просто поддержал спортсмена, не упрекая его в позорном проигрыше.