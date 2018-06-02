На стадионах ЧМ-2018 нельзя будет купить блюда из свинины

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Решение организаторов мирового первенства связано с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

В России во время матчей ЧМ-2018 на стадионах нельзя будет купить блюда из свинины. Об этом сообщили прессе осведомлённые источники. Отмечается, что связано такое решение с тем, что мундиаль по времени проведения совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан, во время которого употребление мяса «грязного животного» строжайше запрещено. В частности, в VIP-ложах из меню исключат горячие блюда из свиного мяса. Впрочем, по некоторым данным, любители свинины всё же смогут полакомиться любимыми блюдами. Для этого нужно будет заказать мясную тарелку, в которую войдёт, в том числе и свиная ветчина. Сообщается также, что в фудкортах продажу свинины также ограничат.

Ранее мы писали, что на Аляске суд запретил кормить заключенных-мусульман свининой. Правозащитники пожаловались на администрацию учреждения, которая вынуждала заключённых, исповедующих ислам, питаться блюдами, которые содержали запретные для них продукты.