Губернатор Ставропольского края вручил юным спортсменам билеты на ЧМ-2018

Сегодня, 14:13

Пропуска на четыре матча мирового первенства были приобретены за внебюджетные источники.

Юным спортсменам из Ставропольского края сегодня передали билеты на четыре матча ЧМ-2018. Губернатор Владимир Владимиров лично вручил воспитанникам детско-юношеских спортивных школ 568 пропусков на стадион «Ростов Арена». Обращаясь к детям, глава региона пожелал им зарядиться энергией на этих матчах, а также приобрести желание побеждать и приумножеть успехи своей страны на международной арене. Владимиров также заметил, что специально к ЧМ-2018 в Ставропольском крае построили пять профессиональных спортивных площадок для подрастающего поколения. Здесь молодые спортсмены смогут не только соревноваться, но и тренироваться, оттачивая спортивные навыки.

Ранее мы писали, что 15-летняя вокалистка из Ставропольского края споет на открытии ЧМ-2018. Девушка одержала победу на вокальном конкурсе и завоевала право приветствовать участников соревнований и гостей мундиаля.