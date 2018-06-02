Спрос на ж/д билеты в России в города ЧМ-2018 вырос на 58%

Сегодня, 08:51

В «Федеральной пассажирской компании» пытаются удовлетворить запросы туристов путём запуска дополнительных поездов.

В России на 58% в сравнении с показателями прошлого года вырос спрос на железнодорожные билеты в города, где будут проводиться матчи ЧМ-2018. Больше всего востребованы перевозки на рейсы между Москвой, Самарой, Саранском, Казанью и Нижним Новгородом. В «Федеральной пассажирской компании» уже заявили, что пытаются исправить ситуацию путём запуска дополнительных ж/д поездов по данным направлениям. В ближайшее время между 11 городами, принимающими мировое первенство, будут курсировать ещё ряд пассажирских составов, которые позволят снизить нагрузку на транспорт и удовлетворить запросы пассажиров.

Ранее мы писали, что в РЖД уже обещали в случае необходимости запустить дополнительные бесплатные поезда для болельщиков, которые путешествуют между 11 городами России. Первоначально было решено реализовать 400 тысяч бесплатных билетов, но темпы бронирования говорят о том, что этого недостаточно.