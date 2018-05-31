Шок: «Реал» вслед за уходом Зинедина Зидана может потерять и Криштиану Роналду

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Подобное предположение футбольных аналитиков не лишено логики. Слишком много факторов говорят о том, что королевский мадридский клуб ждут революционные потрясения.

Фаны самого именитого испанского клуба испытали настоящий шок, когда в специализированных изданиях, сразу после триумфа в Киеве, появились предположения, что «Реал» » вслед за уходом Зинедина Зидана, может потерять и Криштиану Роналду. По мнению аналитиков, знаменитый португалец был не только «любимчиком» Зидана, но и основой, которая скрепляла коллектив мадридского клуба, несмотря на зависть, подпитываемой гонорарами Роналду.

С уходом Зидана, о котором он объявил вчера официально, Роналду останется без протеже и ему начнут вспоминать все промахи и недоработки, а также, некие «особые условия», о которых не раз упоминалось в прессе. За два с половиной года Зидан, при полной поддержке его установок Роналду, добился феноменальных успехов на тренерском поприще, но, как стратег, увидел, что его авторитет уже не может стать основой для новых побед.