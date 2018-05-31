VistaNews.ru


Шок: «Реал» вслед за уходом Зинедина Зидана может потерять и Криштиану Роналду

Сегодня, 20:55

Подобное предположение футбольных аналитиков не лишено логики. Слишком много факторов говорят о том, что королевский мадридский клуб ждут революционные потрясения.

Фаны самого именитого испанского клуба испытали настоящий шок, когда в специализированных изданиях, сразу после триумфа в Киеве, появились предположения, что «Реал» » вслед за уходом Зинедина Зидана, может потерять и Криштиану Роналду. По мнению аналитиков, знаменитый португалец был не только «любимчиком» Зидана, но и основой, которая скрепляла коллектив мадридского клуба, несмотря на зависть, подпитываемой гонорарами Роналду.

С уходом Зидана, о котором он объявил вчера официально, Роналду останется без протеже и ему начнут вспоминать все промахи и недоработки, а также, некие «особые условия», о которых не раз упоминалось в прессе. За два с половиной года Зидан, при полной поддержке его установок Роналду, добился феноменальных успехов на тренерском поприще, но, как стратег, увидел, что его авторитет уже не может стать основой для новых побед.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях