BBC запустит трансляцию ЧМ-2018 в Ultra HD и VR

Сегодня, 13:10

Для просмотра прямого включения необходимо иметь совместимый телевизор и интернет-подключение со скоростью от 20 Мбит/с .

На платформе онлайн-медиаплеера iPlayer телеканал BBC One запустит видеотрансляцию ЧМ-2018 в формате Ultra HD, а также VR. Сообщается, что эфиры будут доступны с широким динамическим диапазоном яркости (HDR). Посмотреть трансляцию в высоком разрешении смогут не все зрители. Количество мест будет ограничено и «счастливчики» будут определены в порядке живой очереди. Требования для просмотра также играют большую роль. В частности, для просмотра трансляции в формате 4K нужно иметь совместимый телевизор и интернет-подключение со скоростью от 40 Мбит/с. Чтобы увидеть футбол ЧМ-2018 в разрешении UHD, необходимо иметь скорость подключения от 20 Мбит/с. Если у болельщиков будет желание насладиться трансляцией в виртуальной реальности, то необходимо будет скачать приложение BBC Sport VR – FIFA World Cup Russia 2018.

Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ЧМ-2018 посмотрят 3 млрд человек. Он подчеркнул, что прогнозы приблизительны, однако существуют все предпосылки к тому, чтобы цифры оказались реальными.