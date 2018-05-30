В США назвали "секретное оружие России" из Набережных Челнов

Вчера, 23:20

Спортивный телеканал ESPN подготовил список из четверых игроков футбольной сборной РФ, которые являются главной угрозой для команд из других стран на ЧМ-2018.

В список спортивного издания ESPN США вошел футболист из Набережных Челнов Далер Кузяев, который играет сегодня в клубе «Зенит». На телеканале считают, что это "секретное оружие России", которое поможет команде получить кубок FIFA. За умение футболиста отдавать быстрые и точные передачи, а также за превосходное первое касание игрока расположили на третьем месте рейтинга. Стоит отметить, что за год в ФК "Зенит" он принес команде 7 голов и провел 36 мячей.

Помимо челнинца, в рейтинг попали футболист из «Спартака» Роман Зобнин, игрок "Локомотива" Алексей Миранчук и полузащитник ЦСКА Александр Головин.

Чемпионат мира по футболу - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 спортивных площадках. Всего за кубок FIFA будут бороться 209 команд-участниц.