Ветераны российского футбола сыграли с военными в Сирии

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Поддержка российских военнослужащих, выполняющих свой долг в Сирии по приглашению правительства Башара Асада, ведется во всех сферах. В том числе и спортивно-развлекательной.

В понедельник ветераны российского и даже еще советского футбола сыграли три матча с военными в Сирии. Для экипажей кораблей «Ярослав Мудрый» и «Адмирал Эссен», а также для летчиков и технического состава авиабазы Хмеймим, это событие стало настоящим праздником и надолго останется в памяти. Среди звезд российского футбола, которые ранее блистали на газонах мировых стадионов, были Роман Павлюченко, Сергей Юран, Евгений Алдонин.

В двух матчах с экипажами кораблей ветераны победили. Зато военнослужащие базы Хмеймим оказали звездам российского футбола достойный отпор. Матч закончился «трудовой» ничьей со счетом 5:5. По словам военнослужащих, такая встреча дала им мощную психологическую разрядку и придала сил для дальнейшей нелегкой службы на территории Сирии.