Черчесов позвал Путина посмотреть тренировку российской сборной перед ЧМ-2018

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Главный тренер рассказал, как общался с главой РФ в 2002 году. Тогда он пожелал футболистом успеха. Тренер также сказал слова надежды, что президент государства побывает на первом матче – открытии Чемпионата мира по футболу.

Станислав Черчесов, который работает главными тренером российской национальной сборной, решил позвать Путина посмотреть тренировку перед товарищеской игрой РФ против Австрии. Такое заявление Черчесов сделал во время пресс-конференции, посвящённой указанному матчу.

Во время общения с журналистами главный тренер отметил, что общался с Путиным последний раз в 2002 году, когда тот прибыл на тренировку пожелать успеха. Он также был и смотрел на Кубок конфедераций, который проходил прошедшим летом.

Сейчас же Черчесов надеется, что глава РФ прибудет и на матч-открытие ЧМ-2018 по футболу. Тренер ждёт Путина на футбольные тренировки в любое время.