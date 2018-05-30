Британские геи не хотят смерти на Чемпионате мира в России

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Британские болельщики нетрадиционной сексуальной ориентации, планирующие прибыть на ЧМ-2018, заявили про предупреждения о последствиях от российских фантов. По причине устрашающих сообщений организация Pride In Football, которая объединяет ЛГБТ-движения, была вынуждена обратиться в полицию.

По словам британских геев, они боятся умереть на Чемпионате мира по футболу в России.

"Мы получили уведомление от лиц, которые обещают расправиться над нами, если мы встретимся на их пути. Такие угрозы воспринимаются серьёзно", - объяснил глава вышеупомянутой компании Джо Уайт.

Как он сообщил, сотрудники полиции уже принялись за расследование этого вопроса. Пресс-служба оргкомитета ЧМ-2018 сообщила, что фанаты нетрадиционной ориентации смогут показывать любые чувства, если будут соблюдать правила общественного порядка.