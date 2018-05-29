Эксперты: Семак спасёт «Зенит», он уже успел доказать это в «Уфе»

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Его уже назначили главным тренером петербургского футбольного клуба. Контракт рассчитан на два года, с возможностью продления ещё на один год. Этот ФК можно считать для тренера «родным», ведь он играл в нём в период с 2010 по 2013 годы. За это время, будучи ещё футболистом, Семака выпускали на поле 72 раза, он забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. Из «Зенита» он ушёл в 2016 году, но сейчас снова вернулся.

Эксперты сообщают, что на ПМЭФ-2018 руководство футбольного клуба «Зенит» рассмотрело кандидатуру нового главного тренера. Оптимальным вариантом стал Сергей Семак, который, как считается, спасёт петербургский ФК.

О Семаке и его статусе в «Зените» ходит много слухов, хоть по официальным данным «Уфы», у тренера был контракт и его даже продлевали, приписывая отступные. Однако источники сообщили, что всё это время у Семака был параллельный контракт с «Зенитом».

Как бы то ни было, специалисты надеются, что тренер изменит ситуацию с «Зенитом» и спасёт его, ведь он уже успел доказать это в «Уфе». Благодаря Семаку, последний ФК показывал хороший футбол. За это время и сам главный тренер вырос в профессиональном смысле, поэтому многие фанаты «Зенита» ждут сейчас самых высоких наград и побед.