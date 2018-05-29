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Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта не менее, чем полмесяца проведет на больничной койке, перед Чемпионатом мира в России. Фанаты нападающего, особенно его земляки с замиранием сердца ждут вердикта врачей.

Мохамеда Салаха будут лечить в Испании после травмы в финале Лиги чемпионов, виновником которой считают капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Почему для лечения и восстановления форварда выбрана именно испанская клиника, пока не сообщается. Известно лишь, что к Рамосу будут допущены только врачи английского клуба и сборной Египта.

Салах со слезами на глазах был вынужден покинуть газон киевского стадиона еще в начале первого тайма судьбоносного для «Ливерпуля» матча. Однако среди английских фанов он стал еще более популярен. В тоже время египетские болельщики молятся за его выздоровление и выход 19 июня на стадион Санкт-Петербурга против сборной России. Напомним, адвокат Салаха подал иск к Рамосу на один миллиард евро за умышленное нанесение травмы его клиенту.