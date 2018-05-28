РФПЛ запретила проводить домашние матчи на стадионе соперника

Сегодня, 16:08

Несколько прецедентов, произошедших в прошлом сезоне, заставили российских футбольных чиновников пойти на корректировку регламента. В первую очередь, это касается проведения российского первенства в сильнейшем дивизионе.

В частности, РПФЛ запретила проводить домашние матчи на стадионе соперника. В случае, если в каком-либо клубе имеются проблемы с полем по самым разным причинам, то матч не может быть перенесен после взаимного договора принимающей стороны и гостей. При любых обстоятельствах только функционеры Премьер-лиги могут выбирать резервный стадион для назначенного матча. В первую очередь, при этом, будет учитываться географическая привязка.

Решение о пригодности газона к предстоящему матчу будет приниматься не менее чем за десять дней до начала очередного тура. Также перемены коснутся проведения кубковых матчей. Например, будет возвращена двухматчевая система, начиная с 1/16 финала. За это предложение высказалось подавляющее большинство клубов Премьер-лиги. Предстоят некоторые изменения и для клубных болельщиков, однако подробности будут сообщены позднее.