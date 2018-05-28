В Тамбове модели «M-Star» сыграли в футбол на пляже

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Некоторые девушки предпочли снять футболки во время жаркого матча. Соревнование «Модельный футбол» прошел в парке «Дружба» под руководством представителей ФК «Тамбов», команды разделили на «новеньких» и «опытных» моделей.

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Тамбове организовали футбол на пляже, в рамках соревнования сыграли модели, представляющие агентство «M-Star». Наставниками команд стали Алексей Михалев и Андрей Часовских, защитник и нападающий ФК «Тамбов». Матч прошел в облегченном варианте: 5 игроков и 2 тайма, каждый по 15 минут.

«Модельный футбол» закончился со счетом 4:3 в пользу опытных моделей. Каждая участница получила в качестве приза цветок, а лучшим игроком стала Евгения Балясникова, получившая специальный приз от ярого поклонника. Мероприятие привлекло внимание жителей Тамбова, которые случайно прогуливались в парке «Дружба». Среди аудитории были и те, кто заранее знал о своеобразном соревновании.