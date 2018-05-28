Девушка Роналду: Ты заслужил победу в ЛЧ

Сегодня, 09:59

«Реал» смог превзойти «Ливерпуль» в финале Лиги Чемпионов. Таким образом, он стал первым клубом, который смог добыть этот трофей третий раз подряд.

Немалые усилия для этого приложил Роналду, являющийся лучшим игроком мира. Девушка футболиста первой поздравила его, сообщил, что победу в ЛЧ он заслужил.

Поздравление для Роналду его девушка разместила в своём аккаунте в Instagram. Она назвала его чемпионом, заслужившим это звание. Она полагает, что футболист сделал счастливыми всех поклонников «Реала», болевших за команду всё время прохождения ЛЧ.

Джорджина, так зовут девушку Роналду, сообщила, ему удалось добиться подобного успеха, поскольку он был в нём уверен и ежедневно работал для достижения цели.

После тяжёлых тренировок, сообщила она, Роналду продолжал работать и возвратясь домой. И там он показывал свою страсть и энтузиазм.

Девушка полагает, что Роналду является примером для всех.

Подавляющее большинство футбольных экспертов уверены, что «Реал» абсолютно заслуженно выиграл эту Лигу Чемпионов. А вот у капитана команды есть некоторые вопросы к Роналду, который обронил фразу, что не прочь сменить клуб.