Посольство России прокомментировало нападение россиян в Киеве

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Дипломатическое представительство РФ в Великобритании высказалось по факту обвинения журналистов в причастности к атаке на болельщиков «Ливерпуля» россиян.

Посольство России прокомментировало обвинения The Mirror в причастности граждан РФ к нападению на фанатов футбольного клуба «Ливерпуль». Представители ведомства считают, что все обвинения вызваны лишь неграмотностью или попыткой растиражировать вымышленные сведения. Британское издание обвинило россиян в нападении на болельщиков лишь потому, что они говорили на русском языке, не приняв во внимание тот факт, что это язык является самым распространенным в Киеве, к тому же пограничная служба Украины не впускала в страну молодых людей призывного возраста на чемпионат.

Накануне финала Лиги чемпионов 24 мая у ресторана Rooster в Киеве 20 неизвестных в масках совершили нападение на болельщиков английского ФК "Ливерпуль". Злоумышленники штурмовали заведение, бросали в людей стекла и предметы мебели. В итоге несколько человек получили серьезные травмы. Издание The Mirror провело собственное расследование, и на основе надписи на футболках хулиганов на русском языке и беседе одного из подозреваемых с полицейским по-русски журналисты заключили, что к нападению причастны граждане РФ.