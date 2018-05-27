Роналду подарил куртку избитому им телеоператору

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Во время тренировки в Киеве футболист случайно попал мячом в лицо мужчине, из-за чего тому пришлось накладывать швы.

Криштиану Роналду во время тренировки на Олимпийском стадионе перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в столице Украины случайно попал мячом в лицо телеоператору. 33-летний полузащитник «Реал Мадрида» отрабатывал удары по воротам, и неожиданно мяч попал за трибуну, угодив в Хуана Прието, представителя канала Univision Deportes из Испании, который не успел увернуться от опасности за рекламными щитами.

Мужчине пришлось накладывать несколько швов на глубоко рассеченную бровь. Роналду сразу же извинился, и чтобы как-то загладить вину, звезда португальского «Реал Мадрида» подарил травмированному сотруднику свою тренировочную куртку.