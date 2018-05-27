Первую тренировку в «Витессе» Слуцкий проведёт 24 июня

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В сообщении клуба говорится, что в последние дни были улажены формальности относительно работы российского специалиста в Голландии.

Экс-тренер ЦСКА и английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий проведёт первую тренировку в голландском «Витессе» 24 июня. Мероприятие пройдёт на клубной базе в Папендале. На сайте клуба говорится, что представители «Витесса» уладили все вопросы относительно назначения Слуцкого на пост главного тренера, а также касательно получения им и его помощником Олегом Яровинским разрешения на работу. Полноценное руководство командой Слуцкий начнёт летом. Экс-тренер сборной России заключил с «Витессом» двухлетнее соглашение в марте этого года после увольнения с английского «Халл Сити».

Ранее мы писали, что тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо обещал выбить зубы своему игроку. Легенда клуба заявил, что недоволен тем, как футболист выкладывается на тренировках.