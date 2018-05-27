«Реал» в финале ЛЧ был объективно сильней и выиграл заслуженно

Сегодня, 17:46

Одной из главных тем сегодняшнего дня является обсуждение завершившегося розыгрыша Лиги Чемпионов. Сегодняшней ночью прошёл финал, где встретились испанский и английский клубы.

Футбольные эксперты склонны к единодушному мнению. «Реал» был в финале ЛЧ объективно сильней и выиграл совершенно заслуженно. Даже несмотря на два гола, которые им «подарил» вратарь «Ливерпуля».

Эксперты однозначны в своих выводах. «Реал» был явным фаворитом в финале ЛЧ и подтвердил это. Англичане сопротивлялись отчаянно, несмотря на то, что их кипер, похоже, выступал за противника. Они сделали всё, что смогли. Но этого не хватило.

«Реал» взял кубок ЛЧ в третий раз подряд. Такое ещё не удавалось ни одной команде.

Страсти вокруг дальнейшей судьбы этих клубов не прекратились и после финала. Оказалось, что бывший тренер «Ливерпуля» Арсен Венгер, возглавлявший коллектив множество лет, может перебраться в Японию, где займётся тренировкой одной из команд этой страны.

Финал ЛЧ огорчился и ещё одним событием. Ведущий игрок клуба Салах получил травму, о чём высказал сожаление Серхио Рамос, который является капитаном в «Реал».

В королевском клубе также не всё спокойно. Его лидер Роналду обронил фразу, что не прочь сменить свою «прописку». Так что впереди много интересного.