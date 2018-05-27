Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийцев

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Спортсмен погасил долги заключённых, когда узнал, за что их упекли за решётку.

В Нигерии нападающий «Лестера» Ахмед Муса совершил широкий жест, оказав помощь десяткам своих соотечественников, попавшим в тяжёлое положение. Футболист освободил из тюрьмы 40 нигерийцев, которых наказали за долги. Спортсмен погасил долги заключённых, когда сотрудники тюрьмы сообщили ему, за что сидят его соотечественники. О сумме, которую потратил на благотворительность Муса, ничего не известно. Известно, что игрок «Лестера» посетил тюрьму в городе Коно. Также он раздал нуждающимся беднякам деньги и продукты питания. Напомним, что в прошлом сезоне Муса полгода выступал на правах аренды за московский «ЦСКА».

Ранее мы писали, что украинский футболист сербского происхождения Марко Девич отсудил у ФК «Ростов» 40 млн рублей. Российский клуб задолжал спортсмену в период, когда тот выступал в его составе. Сейчас экс-игрок сборной Украины выступает во второй по силе лиге Швейцарии.