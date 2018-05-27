Фанат запечатлел драку на трибуне «НСК» Олимпийский во время финала ЛЧ в Киеве

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Умопомрачительный гол Гарэта Бэйла, травмы Мохаммеда Салаха и Дани Карвахаля, фатальные ошибки Лориса Кариуса, выбежавший на поле болельщик и потасовка – все это было накануне в столице Украины во время решающего матча Лиги чемпионов сезона 17/18.

Неизвестный фанат запечатлел на видео драку на трибуне «НСК» Олимпийский в секторе болельщиков мадридского «Реала». На съемке видно, как группа людей в форме «Королевского клуба» избивает упавшего между сидениями мужчину. От души забив потерпевшего ногами, дебоширы как ни в чем не бывало продолжили смотреть матч. Будут ли украинские правоохранители или UEFA разбирать скандальный инцидент, пока что неизвестно.

Во время финала ЛЧ в Киеве произошло много сенсационных и непредвиденных событий. Главным разочарованием противостояния «Реала» и «Ливерпуля» стала травма Мохаммеда Салаха, если не учитывать игру Лориса Кариуса. Несмотря на все опасения, египтянин сыграет на ЧМ-2018 в России.