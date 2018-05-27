Футболист Украины стал жертвой боев в Донбассе

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Экс-игрок донецкого «Металлурга» Андрей Маслов в свой день рождения, 21 мая, погиб во время боевых действий близ деревни Южная, неподалеку от села Горловки Донецкой области.

Профессиональный футболист Андрей Маслов стал жертвой военных действий на юго-востоке Украины. Спортсмен учувствовал в конфликте на стороне ВСУ. Бывший игрок ФК «Металлург» ушел на фронт еще в 2014 году в звании младшего сержанта командовал противодиверсионной группой в 24-й механизированной бригаде военных сил Украины им. короля Данила.

Андрей Маслов начал спортивную деятельность в выездном матче 1-го тура второй лиги чемпионата Украины в составе харьковского «Арсенала» против «Кремня». Также он играл за «Сталь» из Днепродзержинска и «Титан». Он завершил профессиональную деятельность в футболе и начал играть на любительском уровне. В его профессиональной карьере - 74 матча и 2 забитых мяча.

В свой день своего 31-летия 21 мая в ООС в конфликте близ деревни Южное он попал под обстрел. Церемония прощания и захоронения на Аллее Славы в Харькове прошла 24 мая.