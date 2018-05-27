Венгер может продолжить тренерскую карьеру в японском клубе

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Известный тренер, который долгое время возглавлял британский «Арсенал», подумывает о новом месте своего трудоустройства. По окончании этого сезона завершается и его контракт с клубом.

Венгер, которому сейчас 68 лет, возглавлял «Арсенал» с 1996 года. Сейчас он может продолжить свою тренерскую карьеру в японском клубе.

Согласно последней информации, Арсен Венгер получил интересное предложение, пришедшее из Японии. Он намерен серьёзно его рассмотреть.

Из какого клуба оно пришло, пока точно неизвестно. Вероятнее всего, это «Виссел Кобе». Недавно руководство этой команды подписало контракт с Андресом Инъестой.

Этот полузащитник, защищал цвета «Барселоны» и девять раз вместе с ней выигрывал чемпионат Испании. Помимо этого, он четыре раза вместе со своими товарищами «брал» Лигу Чемпионов.

Ранее Венгер уже имел опыт работы в японском футболе. Он непродолжительное время был главным тренером в «Нагоя Грампус». Это было в сезоне 1995 -1996 годов.

На посту в «Арсенале» его сменил Унаи Эмери. Ранее он возглавлял «ПСЖ» и московский «Спартак».