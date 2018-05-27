Обошлось: Салах должен сыграть против России на ЧМ-2018

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Лидер атак «Ливерпуля» и сборной Египта залечит полученную в финале ЛЧ травму плеча за 2 недели, сыграв на ЧМ-2018.

Халед Абдель Азиз, глава Министерства спорта Египта, обрадовал всех любителей футбола, заявив, что капитан африканской сборной Мохаммед Салах должен сыграть против России на ЧМ-2018. Накануне нападающий получил травму плеча в финальном матче ЛЧ на НСК «Олимпийский», в слезах покинув поле в середине первого тайма.

Форварду начали пророчить пропуск мундиаля в РФ, однако все обошлось. Его восстановление займет около двух недель, тогда как ЧМ-2018 стартует через 2,5 недели.

Несмотря на опасность Салаха для сборной России, практически каждый отечественный поклонник футбола желает увидеть египтянина на поле этим летом. Выступлениями за «Ливерпуль», «Рому» и предыдущие клубы Мохаммед заработал себе статус честного спортсмена, вызывающего уважение даже у самых принципиальных соперников.