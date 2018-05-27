Участник Black Star прокомментировал игру «Ливерпуля» и «Реала»

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Рэпер L`One считает, что Салах – это сердце английского клуба. Кроме того, по его мнению, после ухода Роналду лицом испанского футбольного клуба станет именно Бэйл.

Участник Black Star рэпер L`One на своей официальной странице в Instagram прокомментировал финальную игру Лиги чемпионов «Ливерпуля» и «Реала». По мнению исполнителя, Салах не является всем Ливерпулем, и английский футбольный клуб смог это показать даже после первого ляпа Кариуса.

L`One также отметил игру Бэйла, назвав его «машиной» и заявив, что после ухода Роналду лицом «Реала» станет именно он вместе с Зиданом. Что касается игры «Ливерпуля», то тренер Клопп в следующем сезоне сделает более интересную игру, вместе с приходом Кейта.

Рэпер считает, что «Ливерпуль» не составляет только Салах, но он точно является его «сердцем», которое «вырвали» в финальном матче, когда футболист получил травму.