Роналду: Не могу гарантировать, что в следующем сезоне буду в «Реале»

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Нападающий «сливочных» продолжает подогревать интригу относительно своего будущего.

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду объяснился после эмоционального интервью, данного им по завершении победного финала Лиги Чемпионов в Киеве. По словам португальца, о не может гарантировать, что в следующем сезоне вновь оденет футболку королевского клуба. Футболист признался, что сейчас совсем не подходящий момент для подобных заявлений, но при этом отметил, что старается всегда быть честным и не жалеет о сказанном. Роналду подчеркнул, что за свою карьеру уже добился многого: пять раз выиграл Лигу Чемпионов и стал пятикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе с тем в «Реале» он может больше не играть по причинам, которые спортсмен предпочёл не называть.

Ранее мы писали, что капитан «сливочных» Серхио Рамос ждёт от Роналду объяснений. Испанец признал, что слова партнёра по команде стали для него неожиданностью. Также сообщалось, что Карим Бензема, комментируя слова португальца, заявил, что тот всё равно останется в «Реале».