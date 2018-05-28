СМИ: перстень на пальце Серхио Рамоса похож на чемпионский перстень NBA

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Защитник и капитан "Реала" после финала Лиги чемпионов надел перстень, который очень похож на шикарные призы для чемпионов Национальной баскетбольной лиги.

Финал Лиги чемпионов 2018 по футболу прошел сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве между клубами «Реал» и «Ливерпуль». После победы «Реала» защитник и капитан команды Серхио Рамос надел перстень, который очень похож на чемпионский перстень NBA. На пальце Рамоса крсовалось украшение, на котором выгравированы названия годов, где «Реал» с его участием завоевывал победу в Лиге чемпионов: Лиссабон (сезон-2013/14), Милан (2015/16), Кардифф (2016/2017) и Киев. Там же написаны слово «чемпион», инициалы и игровой номер футболиста SR4.

Похожие перстни получают в качестве призов чемпионы Национальной баскетбольной лиги в США, которые изготавливаются персонально. Каждый баскетболист имеет индивидуальный дорогой перстень с его именем.