Сегодня, 12:23

Тренер московского «Локомотива» прокомментировал игровой процесс во время поединка «Ливерпуля» и «Реала» вчера в Киеве. Среди всех футболистов особо отличился защитник мадридского клуба.

Юрий Семин оценил жесткую и жестокую игру Серхио Рамоса на финале Лиги Чемпионов. По словам эксперта, футболист действительно ведет себя на играх специфически, но грани дозволенного не переступает. На финале Лиги Чемпионов, неумышленно травмировался с участием Рамоса нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салаха.

«Травма Салаха - чисто игровой эпизод, Рамос корректно ведет себя по отношению к соперникам», - подытожил Юрий Семин.

К слову, сегодня Лорис Кариус взял вину за поражение «Ливерпуля» в финале ЛЧ на себя. Причиной откровенного самобичевания стали ошибки вратаря на первом и третьем голах, авторами которых стали Карим Бензема и Гарет Бэйл.