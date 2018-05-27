Рамос после финала Лиги Чемпионов пожелал Салаху скорейшего выздоровления

Сегодня, 11:59

Сегодня ночью завершилась финальная игра Лиги Чемпионов. В ходе неё тяжёлую травму получил ведущий игрок «Ливерпуля».

Серхио Рамос, являющийся капитаном «Реала», пожелал Мохамеду Салаху скорейшего выздоровления. Сообщение об этом он разместил в своём аккаунте в Twitter.

Рамос написал, футбол может приносить, временами, одним – большое счастье, другим – горькое разочарования. При этом нужно оставаться профессионалами.

Рамос уверен, что нападающего ждёт большое будущее.

Если Салаху не удастся восстановиться к ЧМ-2018, это станет невосполнимой потерей для сборной Египта. Другими игроками подобного уровня она не располагает. Никто не стоит даже близко.

Достаточно вспомнить, что Салах был реальным претендентом на звание лучшего игрока мира. Он стал третьим после Роналду и Месси. Сложно сказать о нём больше.

Салаху нанесли травму при жёстком столкновении в первом тайме финала Лиги Чемпионов. Он был вынужден покинуть поле. В итоге, его команда уступила 1-3, хотя два пропущенных вратарём «Ливерпуля» гола были откровенными «пенками».

После финала ЛЧ Рамос также сообщил, что ожидает объяснений от Роналду по поводу его фразы о возможной смене клуба.