Бензема развеял слухи заявлением, что Роналду останется в «Реале»

Сегодня, 11:04

Ранее нападающий в интервью упомянул мадридский этап в своей карьере в прошедшем времени.

Недавно нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема в своём интервью прокомментировал победу своего клуба в финальном матче Лиги чемпионов в Киеве против английского ФК «Ливерпуль». Француз также высказался о своём голе.

По словам футболиста, он забил гол из-за ошибки вратаря. Работа форварда в том, чтобы он был в нужное время в нужном месте. Поэтому гол – это везение Бензема и его команды.

Кроме того, футболист развеял слухи заявлением, что Роналду остаётся в «Реале». По словам Бензема, Роналду нужен испанскому футбольному клубу.